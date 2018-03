Un manifestante independentista increpa a un reportero de 'Espejo público': "¡Sigue mintiendo!" Ecoteuve.es 27/03/2018 - 16:37 0 Comentarios

Raúl García se ha visto con problemas para informar desde las protestas en Alcanar (Tarragona)

El reportero de Espejo público Raúl García ha vivido un momento de lo más incómodo cuando informaba en directo para Antena 3 de las protestas de un grupo de independentistas en Alcanar (Tarragona), donde han cortado la AP-7.

El periodista estaba relatando cómo estaban transcurriendo las protestas cuando se le ha acercado, en un primer momento, un señor hablándolo en catalán.

Raúl García le ha pedido si podía hablar en castellano y él se ha negado: "Hablo en catalán porque estoy en Cataluña". "Estamos en España", respondió el reportero. "No, estás en Cataluña", dijo cortante el manifestante.



Segundos después, un joven con la cara medio tapada se ha acercado al reportero y ha comenzado a increparle. "¡Si no manipularais no os pasaría esto! ¡Sigue, sigue, sigue mintiendo!", le decía. El reportero ha querido dar la palabra al muchacho que no ha querido argumentar su protesta.

"Nos han increpado, está resultando muy complicado trabajar por la hostilidad que estamos viendo", ha concluido Raúl García.

PUBLICIDAD