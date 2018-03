Pablo Motos, atónito ante el "paquetón" de Ricardo Gómez: "No puedo mirar otra cosa" Ecoteuve.es 27/03/2018 - 14:06 0 Comentarios

El actor visitó 'El hormiguero' este lunes para promocionar su obra 'Mammón'

Era la tercera vez que Ricardo Gómez visitaba El hormiguero en menos de un año. Ya lo hizo el pasado diciembre por La cocina, en verano por la apertura del Festival de Teatro Clásico por La Orestíada y, este lunes, lo hizo por Mammón, función que representa hasta el 1 de abril en los Teatros del Canal de Madrid.

"Explica cómo el ser humano se corrompe en la actualidad", contó el actor que interpreta a varios personajes durante la obra: de cámara, botones de hotel, mujer transexual, narco, mexicano, de un cura de Las Vegas vestido de Elvis y de stripper.

En ese momento, Pablo Motos enseñó la foto que publicó Gómez hace unas semanas en las que aparece con taconazos, medias de rejilla hasta el ombligo y en tanga rojo. "¡Qué paquetón!", gritó el presentador: "Una vez que lo ves no puedes mirar otra cosa". "¡Ay, Pablo, me has violentado ahora un poco, joder", espetó Ricardo.

A continuación, Motos charló con él sobre los cambios de vestuario durante la obra: "Me cambio varias veces, pero la gente no sabe es que esto es la base, yo al principio voy vestido con unos pantalones negros y una camisa negra, pero debajo voy así".

"¡Ah, vas con el calzoncillito y la media", dijo Motos a lo que Ricardo malinterpretó al creer haber escuchado "calcetinito". "¿Has dicho calcetinito? Tío...", respondió Gómez a lo que Pablo le siguió el rollo: "Igual me ha traicionado el subconsciente".

