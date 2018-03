El salvaje desnudo integral de Alyson Eckmann a lo 'Jane y Tarzán' con un misterioso amigo Ecoteuve.es 27/03/2018 - 10:10 0 Comentarios

La ganadora de 'GH VIP 5' incendia las redes con una imagen en la que posa sin ropa

A punto de cumplir un año desde que se coronó como ganadora de Gran Hermano VIP 5, Alyson Eckmann continúa estando en boca de todos. A la espera de volverla a ver participando en un concurso -se dejó querer por Supervivientes-, la americana regresó hace unos meses a la televisión con Non Stop People, canal joven de Movistar+ donde presenta su sección sobre realities.

Sin embargo, durante estos días Eckmann disfruta de unas envidiables vacaciones por Ruta 66 cerca del Gran Cañón del Colorado en compañía de un misterioso amigo al que se refiere en las imágenes como su "hermanastro". A través de sus redes sociales, Alyson comparte su día a día en las américas y su viaje por carretera hacia Las Vegas, ciudad a la que llegaba esta madrugada.

Pero antes, tuvo tiempo de sorprender a todos sus seguidores con un salvaje desnudo integral en las paradisíacas cataratas Havasu de Arizona. Alyson y su amigo, llamado Joey Love en su perfil de Instagram, decidieron quitarse toda la ropa para darse un baño en una fotografía de la que todo el mundo habla. "Tarzán y Jane", escribía el susodicho al compartir la imagen en sus stories.

"Encontré mi pareja. Aly me has hecho sentir orgulloso de ti este fin de semana. Hiciste las caminatas con facilidad y me has hecho reír todo el tiempo. Feliz de ser tu compañero de aventura. Your fucking rock", le decía a su amiga desatando las sospechas entre sus fans de que entre los dos podría haber algo más.

Alyson Eckmann sigue disfrutando así del dinero que ganó en Gran Hermano VIP. Tal y como ella misma desveló en palabras a ECOTEUVE.ES, la locutora apenas ha tocado los 100.000 euros del maletín que consiguió por su victoria en el reality de Telecinco.

"Lo tengo ahí en el banco y apenas lo he tocado. Yo no soy muy caprichosa. No me compré ni un coche, ni una casa, ni joyas... Gasté un poco del dinero en viajar este verano, pero como soy un poco... no quiero decir cutre, pero no suelo ir a hoteles de lujo. Normalmente prefiero quedarme en hostales o albergues. Por eso tengo aun casi todo el premio", aseguró.

PUBLICIDAD