Maite Galdeano desvela la confesión sexual que dejaría en mal lugar a Alejandro Albalá Ecoteuve.es 26/03/2018

Deja en entredicho el tamaño de su ¿miembro viril?: "Mucha campanilla y poco palito"

Aunque en los primeros días Maite Galdeano diera una imagen débil y se excusara de no asistir a plató para defender a Sofía Suescun en Supervivientes, la navarra resurge día a día de sus cenizas en sus colaboraciones con Sálvame.

Así, al conocer de la boca de Kiko Hernández que Alejandro Albalá dejará a su hija delante de toda España este martes en Supervivientes: tierra de nadie, la Galdeano ha querido desvelar una sorprendente confesión sexual sobre su 'yerno'.

"Sofía es capaz de hacer un castillo en el aire pero, ¿qué pasa? El otro día escuche yo que Kiko Hernández recogía unas fotos un poco comprometidas y no me extraña porque os voy a contar un secreto", decía en alusión a unas fotografías en las que aparecía un varon, de torso para abajo, y que, podría coincidir con Albalá.

Y a continuación decía lo siguiente poniendo en entredicho ¿el tamaño del miembro viril de Alejandro?: "Sabéis que tengo mucha confianza con mi hija y hablamos de todo, a mí Sofía me ha dicho que mucha campanilla y poco palito. No voy a hablar más". Y añadía: "Mi hija no ha ido a la isla bien servida. Ve a Logan como el tarzán".

"Que entres a valorar tamaños y grosores no me parece bien porque sigue siendo tu hija y ella su novia", ha dicho después Kiko Hernández a lo que después Galdeano ha querido echarse para atrás aunque ya era demasiado tarde: "No estoy diciendo eso, sino que mi hija no está bien contenta del todo".

