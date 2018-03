Kiko Hernández asegura que Alejandro Albalá romperá con Sofía "delante de toda España" en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 26/03/2018 - 19:29 0 Comentarios

El colaborador ha anunciado la noticia este lunes en 'Sálvame' ante Maite Galdeano

Kiko Hernández se ha transformado en Alejandro Albalá este lunes en Sálvame para dar una noticia que dinamitará la presente edición de Supervivientes y que alegrará a Maite Galdeano: dejará a Sofía Suescun en directo.

"Maite, lo que vamos a escuchar es totalmente cierto. Es un anticipo", avisaba el colaborador del programa dando más detalles: "Yo me he enterado porque Alejandro se lo ha comentado a un íntimo amigo suyo que en publicidad me ha llamado".

"Mañana Alejandro Albalá, delante de toda España, va a decir 'Jorge Javier, pido un minuto, quiero decir una cosa': yo he estado viniendo como novio de Sofía Suescun. He sido un novio que he aguantado muchas críticas, pero sobre todo he respetado a la que es mi novia que está en Honduras.

Y seguía diciendo, siempre hablando en primera persona como si fuera el propio Albalá: "Pero, debido a los acontecimientos y ese acercamiento que tiene con Logan, tengo que decir delante de toda España, dejo de ser el novio de Sofía. A partir de ahora vendré como colaboradora".

Días antes, Galdeano ya había manifestado su malestar con la pareja de su hija: "No le está dando ninguna defensa a mi niña. Siempre he dudado de su amor y le preguntaba '¿cómo puedes decir que quieres tanto a mi niña?'.

