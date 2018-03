El reencuentro de Manu Tenorio y Noemí Galera: de su amistad con Parreño a la inocentada en 'OT1' Ecoteuve.es 26/03/2018 - 17:42 0 Comentarios

El alumno y la maestra se reencuentran en 'Anochece, que no es poco', de Aragón TV

El fenómeno Operación Triunfo sigue en efervescencia. Manu Tenorio se reencontró con Noemí Galera este domingo en el programa Anochece, que no es poco, que presenta Luis Larrodera en Aragón TV. Por aquel entonces, ella era la directora de castings de Gestmusic, la productora del formato que triunfaría en TVE.

El cantante, que ha presentado su nuevo trabajo discoGráfico, Colección indefinida, quiso hacer partícipe de su éxito a Galera: "Gran parte de culpa la tiene esta señorita porque ella fue la que me seleccionó".

Además, Tenorio recordó que se encontraba en una difícil situación: "Llevaba muchos años opositando para la música y había mandado maquetas a discográficas, a productoras, a managers... pero no había tenido éxito. Estaba en esa etapa de que si no das el salto a los 22-23 no lo iba a dar a los 30".

Minutos después, Noemí recordó que los concursantes de la primera edición eran "muy gamberros" y puso de ejemplo la relación de amistad que mantuvo el sevillano con Alejandro Parreño: Hay una conexión Tequila Parreño-Tenorio, que vaya dos. Tú los veías y, de entrada, eran muy diferentes pero conectaron desde el minuto uno y son inseparables".

También rememoró la inocentada que les hicieron los profesores a los triunfitos cuando les contaron que tenían que cantar para una asociación de jubilados. "Rosa tenía que cantar en alemán. Fue un despropósito. Chenoa fue la primera que se dio cuenta", dijo entre risas.

