Las Mellis se someten al cambio de Manuel Zamorano: así es la nueva imagen de Bibi y Raquel Ecoteuve.es 26/03/2018 - 15:25

Las ex amigas de Isabel Pantoja acuden al programa de Carlota Corredera en Telecinco

Cámbiame vive sus últimos días en Telecinco antes de la llegada a su franja de Pasapalabra. El makeover desaparecerá de la parrilla de la cadena, pero antes da sus últimos coletazos con invitados más o menos conocidos del universo Sálvame.

Este lunes ha sido el turno de Las Mellis, ex amigas de Isabel Pantoja y ex concursantes de Supervivientes.



Las hermanas Bibi y Raquel, que no pasan por su mejor momento artístico, se han puesto en las manos de Manuel Zamorano.

El estilista ha transformado la imagen de Las Mellis en el espacio que presenta Carlota Corredera.

