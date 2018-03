Mario Casas 'se cuela' en 'First Dates' y triunfa en su cita: "Se parecen al 98%" Ecoteuve.es 13:45 - 26/03/2018 0 Comentarios

La joven confesó que era virgen y que acudía al programa para poder formar una familia

Maite es una joven alicantina que, con tan solo 21 años, tiene como objetivo vital formar una familia. Por ello ha acudido a First Dates en busca de su media naranja. En su cita, ha conocido a Sergio, que describía a la perfección lo que ella había pedido: "Es simpático, alegre y con las ideas claras".

Aunque lo que más ha sorprendido a Maite es el gran parecido físico que le encontró con un conocido actor: "Es igual que Mario Casas, tiene un aire muy parecido al él, diría que de un 98%", aseguró antes de dar comienzo a la cita.

Tanto Sergio como Maite empezaron la velada con muy buen pie, ya que se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Aparte del aspecto físico, a la joven le ha encantado que él tenga las ideas claras, ya que no le gusta mucho salir de fiesta, "solo unas cinco o seis veces al año". Además, confesó que aun era virgen: "No he tenido relaciones sexuales porque busco la persona ideal", afirmó.

"Es muy parecido a mí y con las ideas que a mí me encantan", reconocía la joven, a pesar de que Sergio no tenía tan presente formar una familia a corto plazo.

El joven también ha desvelado a las cámaras de First Dates estar muy contento con su pareja, a la que calificaba como cariñosa. Finalmente, las chispas no tardaron en brotar, y es que, en el reservado, la pareja dio rienda suelta a la pasión terminando la cita con un cariñoso beso.

