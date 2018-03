El tremendo susto de Ágatha Ruiz de la Prada en 'Planeta Calleja': vive un terremoto en sus carnes Ecoteuve.es 26/03/2018 - 13:14 0 Comentarios

"¡Cómo se movía la cama!, ¡cómo salías por el pasillo corriendo!", reía Calleja

Agatha Ruiz de la Prada ha vivido el miedo en sus propias carnes al sufrir un terremoto de magnitud 5,7 en la escala de Richter antes de comenzar su aventura en Planeta Calleja en Costa Rica. El programa regresará el 8 de abril a Cuatro.

"Primera noche en San José y sufrimos un terremoto de categoría 5 y después unas cuantas réplicas... Agatha está flipando, os recuerdo que es su primera aventura en su vida", escribía en Instagram Jesús Calleja que también subía un vídeo.

"Noticia de alcance. Siempre que viene alguien conmigo en aventura sucede acontecimientos. ¿Qué pasó Agatha?", dice él dando paso a su compañera: "Terremoto morrocotudo, pero morrocotudo esta noche". "¡Cómo se movía la cama!, ¡cómo salías por el pasillo corriendo!", reía Calleja a lo que asumía ella: "Qué horror y no hemos ni empezado".

"No sé cómo me he metido en este lío. A mis 57 años ya no tengo edad para aventuras Pero aquí estoy, en Planeta Calleja", decía Ágatha antes de empezar su viaje. "Me he comprado unos pantalones de campo para llevar al viaje porque no tenía y he ido por primera vez a unos grandes almacenes de ropa deportiva".

