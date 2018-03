Alejandro Albalá abandona hundido el debate de 'Supervivientes' tras la confesión de Sofía sobre Logan Ecoteuve.es 10:57 - 26/03/2018 0 Comentarios

El novio de la concursante asegura estar cansado de la situación: "Voy a tomar una decisión"

La relación entre Sofía y Logan en Supervivientes va cada día a más y el cambio al Lado Salvaje de Logan está tambaleando los sentimientos y la estabilidad de la joven. Alejandro Albalá, al escuchar las dudas de su pareja sobre sus sentimientos hacia el asturiano, ha preferido abandonar el plató cansado de recibir críticas.

Sofía ha sacado poco a poco a la luz los sentimientos que comienzan a brotar desde que comenzó su aventura en Supervivientes. La joven se ha desahogado con Isabel Castell mientras daban un paseo por la playa: "Cada día que lo veo es como si lo conociera de hace mucho tiempo", comentaba la navarra. "Me tranquiliza, me dan ganas de darle un abrazo, de darle besos, pero no quiero confundir los sentimientos, si es un amigo o algo más", afirmaba confesando sus dudas.

Sofía ha asegurado estar muy confusa, ya que no sabe lo que está pasando fuera del reality con su novio. Eso sí, está muy segura de que no le gustaría perder la relación con él.

"Me sorprende lo que siente mi cuerpo al verle. Esto es súper mágico, la cabeza se te llena de fantasías, pero me conformo con verle un poco y ya está", seguía asegurando a su compañera.

Tras ver las duras declaraciones de su pareja, Alejandro Albalá se ha marchado durante un rato del plató. Poco después, hablaba con Sandra Barneda asegurando estar cansado de la situación. El joven ha contado que siempre intenta defender a Sofía, pero esta no deja de darle jarros de agua fría: "Estoy cansado, no me manda ningún mensaje de apoyo y yo trato de defenderla. Voy a tomar una decisión", afirmaba el joven, muy dolido.

