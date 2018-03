'Mi casa es la tuya': Las confesiones más intimas de Carlos Sainz Ecoteuve.es 24/03/2018 - 13:34 0 Comentarios

Además su hijo interviene y cuenta cómo fueron sus comienzos

Carlos Sainz ha abierto las puertas de su casa y de su corazón a Bertín Osborne. Además también le ha alegrado el estómago con su especialidad culinaria: los espaguetis 'matador'. Pero sobretodo se ha sincerado y ha compartido con el presentador algunos de los momentos más duros de su vida.

El piloto ha sido el más veterano en ganar el Dakar a los 55 años y ha confesado que ha sido uno de los años más duros. Algo que ha arrancado una sorprendente confesión de Bertín. Y es que, el presentador estuvo a punto de correr la misma carrera con Juan Porcar.

Carlos es el pequeño de cuatro hermanos y de ahí nació su competitividad: "Yo soy tan competitivo porque estuve catorce años perdiendo con mi hermano. En el cole los estudios regular, pero el premio del deporte siempre me lo llevaba", comentaba entre risas. Aunque con sus hijos ha sido distinto, mucho más exigente con los estudios que consigo mismo en su día: "He sido muy estricto con mis hijos en el colegio, pero han visto mis notas y suficiente, bien, menos en deporte..."

automóviles: "Me gustan mucho los coches, desde pequeño. Mi hermana me puso en un 600 y no llegaba al volante".

Sus momentos más felices y los más amargos

Quizás el mejor momento profesional del piloto fue cuando ganó el rally de Finlandia: "Finlandia es dentro de los rally super difícil. Es como Las Ventas. Es como si un finlandés sale triunfante de Las Ventas", dijo.

Aunque el momento que más le ilusionó fue su primer mundial. Pero no siempre se viven buenos momentos, también hay fracasos y obstáculos en el camino. "Hay imágenes que están en la retina de todos los españoles" confesaba. Eran los metros finales del mundial en 1998 y Carlos Sainz perdía su tercer mundial por una avería del motor. "Es una situación dura. Este es el último rally del mundial. Esto era el último día, el último tramo y a 300 metros de la llegada. Cuarto día, ya último tramo. Y de repente...¡zas! Una biela se sale", explicaba.

Su hijo entra en escena

La pasión por el motor es hereditaria. Sainz ha reconocido que no sabía si ponerse la gorra de manager o de padre en la carrera de su hijo. A veces, ganaba y le recriminaba algunas cosas. "En 2005 conozco a Fernando Alonso y le digo a mi padre: papá, yo quiero ser como Fernando Alonso". A partir de 2005 y 2006 empiezo a correr en karts, y en 2010 me ficha redbull", explicaba Carlos Sainz hijo.

Al principio sufrió muchas críticas porque mucha gente le decía que lo había tenido mucho más fácil por ser hijo de uno de los pilotos más famosos del país.

