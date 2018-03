La hija de Mayte Zaldívar se derrumba en 'Sálvame' al recordar su detención Ecoteuve.es 22/03/2018 - 19:24 0 Comentarios

"Me duelen ciertas cosas del pasado y cosas que veo ahora", ha dicho Elia

Elia, la hija de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz se ha desmoronado por completo este jueves en Sálvame al visionar las imágenes de la detención de su madre en 2006 por la operación Malaya, acusada por un delito de blanqueo de dinero procedente del ayuntamiento de Marbella. La ahora superviviente ingresó en prisión en 2014 y cumplió una condena de dos años y medio.

En las imágenes, el comportamiento de Fernando Marcos, su novio, dista mucho de sus hijas: mientras él camina como si con él no fuera la cosa, ellas corren detrás del coche que se lleva a su madre.

"A mi madre se le está viendo como un personaje y me duelen ciertas cosas del pasado y cosas que veo ahora", ha dicho Elia entre lágrimas.

Elia ha mostrado su preocupación ante la situación en la que se encuentra en Honduras: "Me duele que lo esté pasando tan mal. La considero una persona muy fuerte y muy valiente. En el fondo no estoy viendo que monte follón y ataque a nadie". Por último ha hablado sobre el desembarco de Fernando en el reality: "Si Fernando no quisiese ser conocido no habría ido a la isla"

