Carlos Lozano incendia Sálvame: llama "pedante" a Mila Ximénez y "cobardes" a los demás
21/03/2018

Carlos Lozano ha decidido exprimir al máximo el contrato que tiene con La Fábrica de la tele, con la que va renovando mes a mes. El defensor de la audiencia ha llegado fuerte este miércoles a Sálvame para contestar a Mila Ximénez.

La colaboradora se indignó el pasado lunes después de que el presentador de Granjero busca esposa dijera en el polígrafo del Deluxe que tenía más dignidad que ella: "No transmites verdad, eres un mentiroso, haces payasadas con tu vida, eres un frívolo, haces daño, te gusta más la tele que cualquier otra cosa, tu familia, tu mundo... estás muerto porque te hagan presentar un programa".

"Creo que me pusisteis finos, casi todos en general. Lo único que puedo decir es que me puedo poner a la altura de Mila Ximénez y contestarle un montón de mierdas como las que ha soltado por su boca y le podía decir de todo hasta humillarla al máximo, pero no lo voy a hacer, porque ha quedado retratada", ha dicho muy enfadado Lozano provocando la reacción de Mila: "¿Crees que lo va a permitir alguien de aquí?".

"Estás jugando en casa, hija. Te puedes permitir a la mierda a todo el mundo, incluso a la dirección de aquí. Ya veo la humildad que tienes tú, Mila Ximénez", espetó él para después llamarle "pedante".

"No me agarro ni aferro a una silla. Yo estoy aquí porque los de ahí arriba me han puesto aquí. No voy pidiendo limosnas como otros de aquí", siguió diciendo ante la indignación de los demás. Sois todos unos cobardes porque a la cara no me habéis dicho nada, esperáis al lunes cuando no estoy", sentenció.

