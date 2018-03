La hermana de Aznar aparece por sorpresa en 'Cámbiame' y desvela si el expresidente pidió a Aran que dejara la TV Ecoteuve.es 21/03/2018 - 19:31 0 Comentarios

La sobrina díscola del que fuera presidente del Gobierno se somete a un cambio radical

Aran Aznar reapareció este miércoles en televisión. La sobrina díscola de José María Aznar se puso en manos de los estilistas de Cámbiame para conseguir un look que le devuelva "las ganas de comerse el mundo". El resultado fue polémico y no gustó a todos, pero la participante se sintió afortunada de haber conseguido algo insólito.

Elvira Aznar, su madre y hermana del expresidente del Gobierno, la acompañó en su nuevo reto en la pequeña pantalla a pesar de que siempre ha querido permanecer en la sombra: "He venido por ella. No me gusta en absoluto salir en televisión", empezó contando a Carlota Corredera.

Para Elvira, Aran "no es la oveja negra" de la familia: "Creo que no hay ovejas negras, cada uno tiene su forma de vivir la vida. Puedes estar más o menos de acuerdo, pero es su vida y la tiene que vivir como es feliz", aseguró sobre el saltó mediático que dio su hija cuando apareció por sorpresa en la portada de Interviú.

"No nos lo contó. Cuando me enteré, yo le dije que estaba loca y que ya que lo había hecho, hecho estaba. Pero esperaba que todo acabara ahí", afirmó mientras Corredera se sintió responsable de que no lo consiguiera. "Yo tengo un poco de culpa. Fui la directora de Sálvame cuando la convencí para que se sentase en el Deluxe y contase sus cositas", dijo orgullosa.

En último lugar, Elvira desveló si José María Aznar había pedido a Aran que se apartara del mundo de la televisión: "Se lo pedí yo, no se lo pidió mi hermano", sentenció.

PUBLICIDAD