Gustavo González estalla contra María Lapiedra por su exmujer: "Nunca ha sido una mantenida" Ecoteuve.es 21/03/2018 - 19:23 0 Comentarios

La concursante de 'SV' dijo en la isla que era "una mantenida"

Solo han pasado unos días de convivencia en Supervivientes y ya han saltado las chispas entre María Lapiedra y Gustavo González. El colaborador de Sálvame ha estallado este miércoles después de que su pareja sentimental dijera que su exmujer se "hacía la tonta o le interesaba no trabajar".

"Yo no lo puedo defender y María me deja sin argumentos. Yo le dije que no hablara de mi familia y ni de mi exmujer. Yo estoy respetando no hablar de su marido", ha dicho primero tranquilo. "Mi exmujer es maravillosa, trabajadora, nunca ha sido una mantenida, no me consentía nada".

"El problema es que María, de tanto repetirlo, creo que se cree esa historia. Yo he dicho que es cierto que desde hace ocho años hemos mantenido relación, pero en esos ocho años ha habido paréntesis e, incluso, hemos estado un año sin vernos", ha dicho después.

Minutos después, González mostraba su frustración ante la presión de sus compañeros, muy críticos con Lapiedra: "Si yo quiero que María sea mi futuro, me lo pone muy difícil. ¿Cómo mis hijos la van a respetar?, ¿cómo mis hijos van a verla si habla así de su madre? Por eso yo no la puedo defender en ese sentido".

Y ha concluido: "Esto puede volverse en su contra, porque si sale nominada la pueden expulsar. Quiero que sea una buena concursante, pero no a costa de una víctima".

PUBLICIDAD