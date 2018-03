Pilar Rubio, a punto de dar a luz, da un gran susto en directo a Pablo Motos Ecoteuve.es 21/03/2018 - 10:18 0 Comentarios

La presentadora gastó una broma al presentador antes de abandonar el programa para ser madre

Todo parecía indicar que la semana pasada era la última de Pilar Rubio en El Hormiguero antes de dar a luz a su tercer hijo. Sin embargo, el parto se ha retrasado unos días y la presentadora ha podido aparecer una vez más en el programa de Antena 3 para conducir su habitual sección.

"Estoy a punto. Tan a punto que puede venir esta noche. La ginecóloga me ha dicho que ya he dilatado un centímetro, pero yo me siento bien", dijo antes de desvelar a los espectadores que la doctora se encontraba en su camerino por si acaso ocurriera algún imprevisto.

Tras finalizar su sección, Pablo Motos se despidió definitivamente de ella: "La próxima vez que te veamos ya tendrás el bebé", dijo el presentador mientras ella aseguraba que el parto está previsto para los próximos días. "Me voy a parir, espero que todo salga bien. Te quiero dar las gracias a ti y al equipo por lo bien que me tratáis siempre y por lo que me habéis apoyado. Tanto a nivel personal, como a nivel profesional", dijo emocionada Pilar Rubio antes de dar un gran susto al valenciano.

La colaboradora del programa empezó a quejarse de dolores en el vientre ante la atónita mirada de Pablo Motos: "¿Estás hablando en serio? No me hagas esto, ¿eh? ¡Médico!", le preguntó preocupado. "¡Qué no hombre!", le respondió ella provocando las risas de los presentes. "Me va a dar un ataque...", aseguró el presentador mientras ella abandonaba el plató.

