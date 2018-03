La respuesta de Laura Pausini a la pregunta más indiscreta sobre Pablo Motos en 'El hormiguero' Ecoteuve.es 20/03/2018 - 13:41 0 Comentarios

La buena sintonía entre la cantante y el presentador del programa de Antena 3

Ella le propuso a Motos irse a Italia para presentar juntos el programa

Laura Pausini se lo pasó en grande en su visita a El hormiguero este lunes. Desde el primer momento, la cantante italiana, que presentaba su nuevo trabajo discográfico Hazte Sentir, se mostró muy a gusto con Pablo Motos.

De hecho, se atrevió a hacerle una curiosa proposición: "Es mi programa favorito. Vámonos a Italia y presentamos el programa los dos juntos". "No puedo pensar en mi vida sin verte una vez al año. He hecho muchísimas cosas, he visitado muchos países", añadió después.

A continuación, Pausini se emocionó después de que ella confesara ser "una masoquista a quien le gusta arriesgar" y que Motos hiciera un aplaudido discurso: "La felicidad se basa en el progreso. Cuando una persona se siente estancada, que no camina, hay algo por dentro de 'no sé que me pasa pero no me siento feliz'. Cuando progresas un poquito te sientes feliz y si tú tomas un riesgo cada día, todos los días progresas algo y de aquí a un año ni te conoces lo valientes que eres".

El tonteo de Motos y Pausini

La juez de Factor X, que pronto estrenará Telecinco, confesó su obsesión por los horóscopos: "Los tauro somos románticos, fieles, nos gusta comer, nos gusta ir a El Hormiguero". Al revelar Pablo que él era virgo, aumentó el tonteo: "Tenías que serlo, los adoro. Mi primer novio serio, el de después de Marco se ha marchado para no volver, se llamaba Paolo y era virgo. ¿Y tu mujer no se llama Laura?".

El coqueteo siguió con el cuestionario que le hizo Trancas y Barrancas. Además, de coincidir en gustos de pizza -la margarita- las hormigas hicieron esta pregunta indiscreta a la artista: "Si estuvieras soltera, ¿te gustaría Pablo un poquitín?". Ella, muy simpática, respondió de forma positiva.

