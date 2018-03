Rahola y Xavier Sardá se enzarzan en una bronca por el apoyo de su hermana a Sociedad Civil Catalana: "Fue repugnante" Ecoteuve.es 20/03/2018 - 13:38 6 Comentarios

La tertuliana arremete contra la actriz, que participó en la última manifestación

Pilar Rahola y Xavier Sardá se han vuelto a enfrentar por el asunto catalán. Los periodistas han protagonizado una nueva discusión -hace poco terminaron a gritos- a propósito de la participación de Rosa María Sardá, hermana del presentador, en la última manifestación de Sociedad Civil Catalana, que pidió este fin de semana en Barcelona un Gobierno para Cataluña y que los políticos recuperasen el "seny".

A Rahola le espantó que la prestigiosa actriz participase en ese acto y así se lo hizo saber a su hermano en la tertulia de Rac1 en la que ambos participan.

"Quiero mucho a Xavier y sé lo que significa para él Rosa, y la admiro como actriz, pero me dio mucha pena y repugnancia verla allí", dijo Rahola. "Mi hermana pidió extender la mano y Pilar dice que sintió repugnancia", lamentó el periodista.

"He dicho que era repugnante verla allí. Lo dijo delante de los sectores que más nos odian y que más daño nos quieren hacer... Y va ella y los avala", se quejó la tertuliana. "Parece que no todos tienen el derecho de manifestarse desde la óptica independentista", añadió, por su parte, el presentador.

"No pongo en duda que la Sardá no es lo mismo que según qué gente, evidentemente, por eso me duele", continuó Rahola. "Me duele porque quiero a Xavier y sé que esta conversación le está doliendo", zanjó Rahola.

PUBLICIDAD