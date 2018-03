El desnudo integral de Agoney en la ducha de la academia de 'OT' a lo Irene Junquera Ecoteuve.es 20/03/2018 - 12:41 0 Comentarios

El canario incendia las redes sociales con una imagen reflejada en la 'alcachofa'

Agoney ha querido seguir los pasos de Irene Junquera y protagonizar un desnudo integral a través de la alcachofa de la ducha. Así, los seguidores del concursante de Operación Triunfo le pueden ver completamente sin ropa, aunque con una mano se tapa sus partes íntimas y con la otra porta el móvil para realizar la fotografía.

Sin embargo, y como muchos se habrán dado cuenta, se aprecia una tercera mano que sujeta la manguera. ¿Será la perspectiva? El canario cumplía así su palabra de publicar una fotografía realizada en la academia, por lo que la imagen es previa al percance de Junquera.

Hace unas semanas, Irene incendiaba Instagram cuando, sin quererlo, mostraba con su móvil más de lo que ella pretendía. La presentadora, que se preparaba para la media maratón de París, mostraba a sus seguidores unos contrastes de agua fría y caliente en las piernas pero, el reflejo de la alcachofa de la ducha mostró sus partes íntimas.

"Subí el vídeo, dejé el móvil, me terminé de duchar y salí a pasear al perro. En ese momento me llegó un mensaje de una compañera: 'Irene, has subido un vídeo desnuda", recordó a ECOTEUVE.ES. "Yo ni siquiera caí. No sabía a qué se refería. Al verlo, lo borré rápidamente pero ya había pasado una hora. Esperaba que nadie se hubiera dado cuenta, pero era demasiado tarde".

La foto de la academia. De nada. pic.twitter.com/S27iR6cCbC — Agoney (@Agoney_ot2017) 18 de marzo de 2018

