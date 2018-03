Antonio Orozco confiesa en 'La Voz Kids' el error que pudo cambiar su carrera musical Ecoteuve.es 20/03/2018 - 10:09 0 Comentarios

Los coaches del talent musical de Telecinco hablaban de las canciones que marcaron su trayectoria

Telecinco emitió este lunes la penúltima gala de audiciones a ciegas de La Voz Kids. Los coaches van poco a poco cerrando los equipos con los que competirán en la fase de Batallas y, entre actuación y actuación, los jueces del talent aprovechan para compartir algunas anécdotas curiosas de su trayectoria personal y profesional.

Los tres coaches coincidieron en que el éxito de sus canciones es siempre una incógnita, momento que aprovecharon para desvelar qué temas ahora míticos de su carrera estuvieron a punto de ser descartados. "La música es así. ¿Cuál es la canción que va a gustar? No se sabe nunca", comentó Rosario.

"La canción que estoy promocionando ahora, Destino casualidad, no la iba ni a meter en el disco", aseguró Melendi mientras su compañera confesaba que se equivocaba siempre. "Yo digo siempre esta la va a pegar seguro, y luego nada", declaró al tiempo que Orozco reconocía que le pasaba lo mismo.

Fue entonces cuando Orozco confesó que estuvo a punto de cometer el mayor error de su vida. "Devuélveme la vida estaba fuera del repertorio. No estaba dentro del disco", afirmó el cantante sobre el tema del álbum Semilla del silencio que lanzó su carrera musical en el año 2001 y que posteriormente volvería a editar a dúo con Malú. Sin ella, la trayectoria del artista podría haber sido totalmente diferente.

"A mí el Cómo quieres que te quiera me lo tiraban para atrás porque decían que el principio era muy largo y que no me lo iban a poner en las radios", continuó diciendo mientras que Melendi recordaba que el Corazón partío de Alejandro Sanz "no lo había escrito para él". "La metió por misericordia en el disco", apuntó el asturiano.

