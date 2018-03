Ana Rosa se moja sobre Sofía y Alejandro Albalá: "Le quedan dos tormentas para que ella le ponga los cuernos" Ecoteuve.es 19/03/2018 - 18:40 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco sorprende con su análisis de lo que ocurre en 'Supervivientes'

Ana Rosa Quintana y su plantel de colaboradores de su sección de corazón han comentado este lunes lo ocurrido en la isla de Supervivientes 2018 durante el fin de semana y en el plató del Conexión Honduras presentado por Sandra Barneda.

Y entre los hechos más polémicos se encontraba el del tonteo de Sofía Suescun con Logan y su desprecio a Alejandro Albalá. "Ya si partes de la base de que ella dice 'mi supuesto novio' y el dice que 'no estoy enamorado'...", dijo Antonio Rossi sorprendido con la actitud de ambos. "¿Qué es esto, un apañito publicitario?", preguntó Ana Rosa planteando la posibilidad de que se trate de un montaje entre ambos.

"A él le viene muy bien tener a alguien a quien defender en la isla", comentó Rossi sobre Albalá, que confesó no estar enamorado de la navarra. "De ninguna de estas personas cabe esperar tres meses de fidelidad y si ellos mismos saben que no lo van a hacer, para qué perder el tiempo intentándolo. Los de la isla están vigilados, pero alguien piensa que tanto Chabelita como Albalá van a sobrevivir a tres meses de fidelidad. Y lo que sería de traca, pero no imposible, es que de tanto coincidir en los platós, protagonizaran un 'deja vu", dijo por su parte Lequio.

"Este chico tiene un kharma... todas le ponen los cuernos", comentó la presentadora. "Hombre, Sofía no...", le respondieron sus tertulianos. "Le quedan dos tormentas", replicó Quintana provocando las risas de los presentes en plató.

