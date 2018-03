El motivo del 'plantón' de Nagore a Sandra Barneda en el debate de 'Supervivientes' Ecoteuve.es 19/03/2018 - 15:41 0 Comentarios

La presentadora, que es su novia, explicó a lo largo de la noche que estaba enferma

"La echo de menos y la mandamos un beso desde aquí", dijo en un cariñoso mensaje

Conexión Honduras, la marca que usa el debate de Supervivientes, vivió este domingo su primera entrega en Telecinco. Presentado por Sandra Barneda, el programa tuvo una ausencia muy sonada: Nagore Robles no acudió como colaboradora, tal y como estaba previsto. ¿Por qué?

Nagore, novia de la presentadora, tenía confirmada su asistencia como el resto de colaboradores, entre los que se encontraban Lydia Lozano, Alba Carrillo, Laura Matamoros, etc. Pero la ex gran hermana no acudió a la cita, algo que llamó la atención de los espectadores.

Barneda fue, a lo largo de la noche, la encargada de aclarar el motivo de la audiencia. "Está enfermita", dijo la presentadora. "La echo de menos y la mandamos un beso desde aquí", añadió.

La periodista se expresó así cuando conversó con Alejandro Albalá del feo que le estaba haciendo su novia, Sofía Suescun, en la isla.

"Si la que es mi pareja habla de la forma en que lo está haciendo Sofía de ti, yo no estaría tranquilo como tú", dijo la Barneda, que no entendía la actitud del joven, algo pasota respecto del tonteo de Sofía con Logan.

PUBLICIDAD