Noemí Galera desmonta el papel clave de Mónica Naranjo en la expulsión de Amaia de 'El Número Uno': "Lo pactamos con sus padres"

La directora de la Academia asegura que la idea de que no continuara fue de la productora

El marido y mánager de la cantante desmiente a los responsables del talent de TVE

Cuando Amaia se proclamó ganadora de Operación Triunfo 2017, fueron muchos los que recordaron la predicción que Mónica Naranjo había hecho con ella al expulsarla de El Número Uno de Antena 3 cuando esta apenas tenía 13 años.

"Amaia, te juro que te estoy haciendo el favor de tu vida. Ahora que eres joven, si haces una pausa y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás. Pero si te quedas aquí, con lo pequeñita que eres, te devorarán como he visto a tantos otros", dijo la artista en un sabio consejo que hoy, seis años después, cobra una mayor relevancia.

"¿Me perdonas? Yo sé que es bueno para ti. Sé que va a ser lo mejor. Nos veremos dentro de unos años y ya verás que te irá bien", concluyó Naranjo arrodillada ante ella en un augurio que se ha terminado cumpliendo.

Noemí Galera desvela la verdad de su expulsión

Ahora, un mes y medio después de la final de OT, Noemí Galera ha desvelado la verdad que se esconde detrás de todo aquello. "Amaia tenía unos padres preocupados cuando vieron que iba sumando galas y que, con ellas, aumentaban sus ausencias del colegio, aunque recibía clases particulares mientras estábamos grabando en Barcelona", empieza explicando en palabras a S Moda.

"Tinet tomó una sabia decisión y pactó con sus padres la mejor salida para Amaia, con el fin de que finalizara sus estudios. Para ello se utilizó la figura de Mónica Naranjo que lo hizo maravillosamente como lo hizo", señala la directora de la Academia.

El propio Tinet Rubira ha hablado sobre esto en el mismo reportaje: "Era violento decirle a una niña que el público no la había votado y era evidente que no iba a ganar el concurso. Así terminó nuestra relación", declara.

"Seis años después nos reencontramos de nuevo en OT. Ya no era una niña. Nada más ver a Noemí, lo primero que le dijo fue: 'Acabo de terminar bachillerato'. Me hizo mucha gracia. Fue su manera de dejar claro que ella había cumplido con su parte del pacto. Había estudiado piano y clases de canto", asegura el productor.

El marido de Mónica Naranjo reivindica su papel

Tras salir a la luz las declaraciones de Noemí Galera, Óscar Tarruella, marido de Mónica Naranjo, ha manifestado en las redes sociales su sorpresa. El también mánager de la cantante asegura que "la verdad" de la directora de la Academia "es un tanto disléxica por no decir incierta". "Fue Mónica Naranjo quién dijo a Tinet que Amaia no debía estar en un talent a su edad. Él respondió que tenía razón y que sus padres estaban de acuerdo y no querían que le perjudicara a su natural crecimiento y estudios", empieza explicando.

"Desconozco el motivo por el que que Noemí mencionaría nada al respecto. En la 1ª edición de El Número Uno no formó parte de la dirección del programa ni asistió a ninguna reunión del jurado. Probablemente se trata de un error de transcripción", continúa diciendo Tarruella, que reivindica que la decisión la tomó Mónica "con absoluta libertad, pero comentándole a la dirección del programa su intención".

"Lo hizo de forma muy cariñosa. Además, como profesional de la música que comenzó a los 17 años, Mónica tuvo que tomar esa dura decisión por su bien. El padre de Amaia le dio las gracias al finalizar el programa", termina diciendo en sus redes.

