La incómoda pregunta al hablar de sexo en 'First Dates': "¿Piensas como una caribeña o una europea?"

Una gallega de origen cubano desvela sus "desagradables" experiencias por ser inmigrante en España

Las citas de First Dates no han cesado durante el fin de semana y nuevas historias han inundado el restaurante del amor de Cuatro regentado por Carlos Sobera. Uno de los momentos más sorprendentes llegó con la cena que protagonizaron Belkys y José Manuel, dos participantes de unos 55 años que buscaron una segunda oportunidad en el programa tras no haber tenido suerte en sus relaciones.

La velada iba viento en popa y todo parecía indicar que los dos tenían una gran complicidad. Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer cuando empezaron a hablar de asuntos más íntimos: "La gente se tira mucho al sexo y el sexo es bueno, por supuesto. Sin sexo no se puede vivir, pero para mí no es lo principal, principal. Yo puedo amar a una persona y no pensar solo en el sexo", respondió la mujer de ascendencia cuabana.

Fue entonces cuando José Manuel lanzó la controvertida pregunta: "¿Piensas más como una caribeña o una europea?", le planteó. "¿Qué estás buscando? ¿Qué hay detrás de eso?", le replicó Belkys "asustada" mientras él le respondía que no iba con segundas intenciones. "Se supone que la mujer caribeña es más ardiente, imagino que iba por eso", explicó más tarde la participante que contó que había tenido malas experiencias en España.

"He estado en una parada de autobús y me han confundido con una puta. Me han parado coches a decirme cosas feas", lamentó la mujer que desveló vivencias "desagradables" solo por ser inmigrante. Finalmente, aunque todo parecía indicar que ambos estarían dispuestos a tener una segunda cita, ella encontró un importante inconveniente en su compañero: su altura. "No me voy a poner tacones por ti", le respondió él en uno de los momentos más tensos de la cena.

