El polígrafo determina que Carlos Lozano ha sido infiel a Miriam y ella llama enfadada en directo

El presentador ha dado mucho que hablar con su presencia en el programa

Carlos Lozano ha decidido sentarse en Sábado Deluxe para someterse al ya famoso pollígrafo. Además de desquiciar a todos los colaboradores y que alguno de ellos haya abandonado el plató hubo una confesión del presentador que no hizo nada de gracia a su pareja.

A pesar de que Carlos contestase con un rotundo no a la pregunta: "¿Has sido infiel a Miriam?", Conchita ha confirmado lo que algunos presentes esperaban. Y es que el presentador ha mentido y esto ha enfurecido a su pareja que no dudaba en descolgar el teléfono y entrar en directo en el programa. "Yo no he engañado a Miriam y creo que la máquina está jodida", se intentaba defender el presentador.

"Yo no pido matrimonio a nadie porque soy muy joven, que quede claro", decía enfadada la novia del presentador que no podía continuar hablando porque se le cortaba la llamada continuamente.

María Patiño aprovechaba el momento para meter más cizaña diciendo: "Yo te imagino regalándole el anillo y conquistándola en el momento ella se emociona y entonces coges tu y le dices: 'relájate chiquita que no es el momento'".

