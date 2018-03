'Socialité': Carlos Lozano y María Patiño se enzarzan en una fuerte discusión Ecoteuve.es 17/03/2018 - 16:42 0 Comentarios

La tensión se cortaba con cuchillo y de repente ambos estallaron

Carlos Lozano ha entrado en directo en Socialité después de haberse sometido al polígrafo que vera la luz este sábado en el Deluxe. Además, el presentador aclarará que pasó realmente durante las 48 horas que estuvo desaparecido y cómo se encuentra su novia Miriam.

Ya desde el principio de la conversación se observaba cierta tensión entre ambos."Yo ya te dije en privado que no voy a ser una persona que juzgue a otra por salir de fiesta", comenzaba diciendo la presentadora, "¿Por qué tienes esa necesidad de hacerte el 'poli' y contestar a esas duras sobre tus 48 horas de desaparición?". Esta pregunta no hizo mucha gracia al presentador que contestaba: "Yo no tengo ninguna necesidad, si quieres no lo hago".

El presentador se mantuvo a la defensiva durante toda la conversación pero la gota que colmó el vaso y que hizo que Carlos estallase comenzó cuando hablaron sobre la noche en la que desapareció. "¡Yo me hago fotos con todo el mundo y no tengo miedo!", decía. "Yo no he estado con ninguna chica, la prensa se hace eco de cosas y el 80% es mentira", continuaba. Que Carlos pusiera en duda la profesión de la colaboradora de Sálvame que contestó enfadada: "¡Yo en eso no estoy de acuerdo contigo! La prensa no está para inventarse historias". "¡La prensa no es toda buena!", seguía avivando la discusión Lozano. Sin duda no ha sido la entrevista más agradable que ha dado el colaborador.

