Tamara Falcó "traicionada" por su familia: "Todos han quedado con mi exnovio a mis espaldas" Ecoteuve.es 17/03/2018 - 12:33

La hija de Isabel Preysler se ha sincerado con Bertín

Tamara Falcó ha abierto las puertas de su casa a Bertín y ha dejado a todos sorprendidos con la sinceridad que derrocha a la hora de hablar de su familia. Repasó desde su infacia, los momentos más importantes de su vida y su nueva faceta de diseñadora.

La hija de Isabel Preysler ha confesado en más de una ocasión que es una devota del cristianismo. Por este motivo, Bertín quiso preguntarle cómo llegó a ser tan creyente: "Me crié en un ambiente bastante ateo, pero un verano encontré una Biblia iluminada en la Casa del Libro. La empecé a leer y a querer rezar el rosario", comenzó diciendo. Además confesó que hubo un momento en el que quiso dar un paso más en su fe: "Cuando supe que el demonio existía pensé en meterme a monja y visité varios conventos", confesó.

También tuvo tiempo de hablar de sus parejas sentimentales. Tamara ha confesado que se siente muy apenada de después de romper una relación haber perdido a su "exfamilia". Además ha confesado que se siente "traicionada" por su familia:"Todos han quedado con mi exnovio a mis espaldas"

Su relación con Julio Iglesias

Isabel Preysler ha tenido varias parejas algo que sin duda afecta a la vida de sus hijos. Tamara ha confesado que siempre ha tenido muy buena relación con todos los maridos de su madre. Al contar por qué llamaba tíos a Miguel Boyer y a Julio Iglesias confesó que todo era cosa de su madre porque "en Filipinas a todos los que son un poco cercanos se le llama tío". Además confesó una divertida anécdota: "Tío Julio me miraba cuando íbamos a verle y me decía: 'Por qué poco podrías haber sido hija mía'".

Las peleas con su hermano Enrique

Al recordar su infancia, la celebrity ha decidido contar cómo era su hermano por aquel entonces con el que tenía alguna que otra peleilla. "Una vez me pellizcó en el muslo y me levantó retorciéndome, aún me acuerdo", confesaba. "Cuando salió con la canción "Por amarte" yo decía: "¡Es mentira, España, es un gamberro!" y todas mis amigas me decían que les consiguiera algo de mi hermano y yo les decía que era mentira porque era un gamberro absoluto", dijo a Bertín entre risas.

