La ruptura sentimental de dos concursantes protagonizan las primeras imágenes de 'Factor X' Ecoteuve.es 16/03/2018 - 14:28

El formato podría llegar a Telecinco después de Semana Santa en sustitución de 'Got Talent'

Telecinco lanzó las primeras imágenes de Factor X este jueves aprovechando la expectación generada con el estreno de Supervivientes 2018. Así, podemos ver a los cuatro jueces, -Risto Mejide, Laura Pausini, Xavi Martínez y Fernando Montesinos-en su puesto.

Así, el talent presentado por Jesús Vázquez llegara a Telecinco en sustitución de Got Talent, que celebrará su final el próximo 28 de marzo. Aun así, no es seguro la cadena elija el miércoles para emitir Factor X.

En la promo aparece un concursante hablando sobre la ruptura sentimental que sufrió. "La música me ha ayudado, pero en otros momentos de mi vida ha hecho que rompiese, una ruptura amorosa. Lo pasé muy mal, él me dejó a mí", dice el joven.

"¿La música te robó a tu pareja?", pregunta Mejide a lo que él responde: "Él es cantautor, dedicó tiempo a su música y a mí me dejó de lado totalmente". Pero la sorpresa llega cuando el protagonista en cuestión también aparece en el programa: "Estaba aquí mi expareja y no me esperaba esto".

El avance ha suscitado algunas críticas en redes sociales al vender el programa por historias personales en lugar del talento de sus concursantes.

