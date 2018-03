José Luis Sánchez desvela en 'El Chiringuito' el toque de atención de Ramos a un compañero Jaime de Carlos. Defensa Central 15/03/2018 - 12:58 0 Comentarios

Pedrerol interpretó el gesto de Isco como una prueba del "pasotismo general"

El Real Madrid acabó el partido de Cornellà-El Prat con los ánimos bastante calientes. El equipo jugó mal y para colmo dejó escapar un punto en el último minuto de descuento, por lo que el vestuario dejó este martes una de las imágenes más tristes de la temporada. E incluso hubo algún que otro reproche entre compañeros por lo que había sucedido sobre el terreno de juego.

Así lo aseguró el periodista José Luis Sánchez en el programa 'El Chiringuito' de Mega. Según el redactor especializado en el club blanco, Sergio Ramos ejerció de capitán al final del choque para hablar seriamente con su compañero Isco Alarcón. ¿La razón? La sensación de pasotiosmo que transmitió a todo el mundo cuando Zidane decidió sustituirle por Karim Benzema cuando la segunda parte estaba en su ecuador. "Al acabar el encuentro el ambiente en el Real Madrid estaba bastante regular porque las sensaciones, sobre todo en la segunda parte, no habían sido buenas" ha explicado.

"Ha habido un momento del partido clave donde al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, no le ha gustado nada la actitud de Isco en el cambio. El hecho de que haya tardado prácticamente 45 segundos en marcharse del campo y en hacer el cambio ha sido un gesto que no le ha gustado nada al capitán del Real Madrid y cuando ha terminado el partido se ha dirigido al jugador malagueño y le ha recriminado esa actitud, alegando que en el Real Madrid nadie se puede ir andando. Cuando la situación está mal, cuando vas 0-0, cuando quedan 20 minutos por jugarse hay que marcharse corriendo y con mayor actitud, porque también hay un compañero esperando con ganas. Sergio Ramos no estaba nada contento con su actitud" ha comentado Sánchez.

Ante esta información, Edu Aguirre ha explicado las razones del sevillano para llamar al orden a su compañero. "Sergio Ramos no ha hecho su mejor partido, pero como capitán del Real Madrid sabe que la camiseta y el escudo no se negocian. Puedes fallar, tener el peor día de tu vida... pero no se negocia pelear y Ramos lo sabe porque es un capitán que lo hace todos los días. Y hay que hacerle caso, porque hay ocasiones en la que es desesperante. Y... yo no sé si esto con Cristiano en el campo hubiera sucedido, lo mismo no, al menos viendo los últimos partidos" ha apuntado.

Por su parte, Josep Pedrerol interpretó el gesto de Isco como una prueba evidente del "pasotismo general". Aunque para él "el jugador no es el culpable de todo. Habría que analizar también la responsabilidad de Zidane, que para muchos ha tirado el partido. Y luego que Bale haya jugado de delantero centro, que Benzema haya tenido solo 20 minutos o que Ramos suba a rematar en el minuto 90". Y ha finalizado Paco García Caridad dando también su particular 'palo' al centrocampista: "es noticia lo que ha ocurrido, en el vestuario se piensa que la temporada de Isco no ha sido buena y si alguno pudiera le diría al presidente que traspase este verano al jugador".

