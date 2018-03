El posible penalti de Piqué a Marcos Alonso calienta 'El Chiringuito' de Pedrerol

Tensión después en la tertulia tras el Barça-Chelsea de Champions

La polémica acompañó de nuevo a un partido entre el Barcelona y el Chelsea. Anoche el colegiado Damir Skomina no señaló un posible penalti de Gerard Piqué sobre Marcos Alonso al poco del comienzo de la segunda parte, cuando el marcador marchaba 2-0 para los locales. Algo que indignó al sector madridista El Chiringuito de Mega.

Como suele ser habitual el programa repasó las imágenes de la jugada y los tertulianos analizaron pormenorizadamente la acción. Mientras que el árbitro del programa Juanfe Sanz destacó que para él era penalti pero no expulsión, el culé Jota Jordi negaba la falta al asegurar que "no ha habido contacto suficiente con Marcos Alonso. Él lo nota y se deja caer".

Unos argumentos que no convencieron ni al sector moderado del plató, ni por supuesto al extremista. Así, José Félix y Paco García Caridad apostaron por el penalti claro; mientras que Roncero y Juanma Rodríguez iban más allá y expresaban su indignación.

Y es que en esta jugada hasta el 'Lobo Carrasco' admitió que era "penalti", aunque bromeó asegurando que lo acabaría parando Ter Stegen. Pero el comentario encendió a los merengues, empezando por el mencionado Tomás Roncero. "Esto es algo que ya huele. Me enfado con los árbitros, porque los 'pobres' del Chelsea no lo entienden. En los Chelsea-Barça saben que les van a 'tangar' penaltis, llevan ya seis entre Ovrebo y Skomina. Menos seis penaltis es su saldo" expresó.

De hecho, el alemán Michael Ballack también tiene la misma opinión, ya que en 2009 ya vivió lo ocurrido en Stamford Bridge con el polémico arbitraje de Ovrebo. Por eso el ex jugador del Chelsea tuiteó anoche "la misma vieja historia", lo cual aprovechó Juanma Rodríguez para bromear con el asunto.

"Es exactamente lo que apuntaba Tomás y que resume perfectamente Ballack en un tuit: estamos aquí una noche más congregados, hermanos del Chiringuito, para hablar de nuevo de un penalti que no se pita y de una expulsión que no se produce. Nosotros podemos hacer lo que queramos, desnudarnos aquí, que aquí no va a pasar nada porque el Barcelona ya se ha clasificado" comentó, entre divertido e indignado.

