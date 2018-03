Acosada en directo una reportera deportiva mientras hacía su trabajo: "Merezco respeto"

La periodista brasileña Bruna Dealtry ha sido víctima de un ataque machista mientras hacía su trabajo a la salida de un partido de fútbol. Un aficionado del Vasco Da Gama le dio un beso en la boca en plena conexión en directo desde los alrededores del estadio donde se encontraba.

Todo sucedió después de un partido de la Copa Libertadores en el que el Vasco Da Gama perdió 0-1 frente al Universidad de Chile.



Cuando Bruna Dealtry intentaba informar del ambiente entre los seguidores del Vasco Da Gama, la periodista se llevó un gran susto cuando uno de los aficionados se acercó y la besó.

Dealtry se mostró indignada después: "He sentido la sensación de impotencia que muchas mujeres sienten en estadios, metros, o incluso caminando por las calles. Un beso en la boca, sin mi permiso, mientras yo ejercía mi profesión, que me dejó sin saber cómo actuar y sin entender cómo alguien puede sentirse en el derecho de actuar así".

"Me siento triste por lo que pasó conmigo y por lo que sucede diariamente con muchas mujeres, pero sigo adelante como lo hice en vivo", expresó la periodista.

Falta de respeito com a @Brunadealtry em primeiro lugar! As mulheres precisam ser tratadas com mais respeito! Isso é assédio e esse cara precisa ser punido. A mulher e profissional do @Esp_Interativo não foi respeitada! pic.twitter.com/c5EMGrXGtM