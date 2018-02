Marta Sánchez se cuela en la tertulia de Ferreras: "El ministro de Cultura ha pedido mi teléfono" Ecoteuve.es 19/02/2018 - 13:57 0 Comentarios

"Solo quiero que esta letra emocione, una y que la gente se sienta orgullosa de nuestro himno"

Enlaces relacionados Marta Sánchez confiesa a Alsina cómo surgió la idea del himno de España: Fue un flash que tuve un día en la cama

Antonio García Ferreras ha entrevistado hoy en Al rojo vivo a Marta Sánchez, cantante, que ha respondido a las preguntas sobre el himno a España que cantó este fin de semana en uno de sus conciertos.

"Para nada me hubiera imaginado que se iba a montar la que se ha montado", ha dicho al presentador de La Sexta. "Esta idea me surgió en Miami, cuando me fui a vivir allí durante tres años. Surge de la nostalgia, de echar de menos mi tierra, mis amigos, mi mundo "

"No tenía intención política. Nunca me he pronunciado políticamente hablando", ha dicho. "Solo quiero que esta letra emocione, una y que la gente se sienta orgullosa de nuestro himno. El himno no tiene que ver con partidos, representa a nuestro país".

Sánchez ha aceptado la propuesta que han hecho políticos como Esteban González Pons de que cante el himno en la final de la Copa del Rey de fútbol. "Mañana mismo me busco el modelito para cantar en la Copa del Rey".

Sobre los críticos con su iniciativa, ha dicho: "Lo siento por los que no les guste, pero el himno va a ser siempre nuestro himno". Además, ha desvelado lo siguiente: "No he recibido todavía llamadas de ningún político. Pero el ministro de Cultura ha pedido mi teléfono".

Enlaces relacionados Marta Sánchez confiesa a Alsina cómo surgió la idea del himno de España: Fue un flash que tuve un día en la cama

PUBLICIDAD