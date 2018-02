'Asesina' con la mirada a su cita de 'First Dates' por su sincera y arriesgada confesión Ecoteuve.es 19/02/2018 - 13:50 0 Comentarios

Ito reconoció a Reme, su acompañante, que le fue infiel a su expareja

Pecar de sincero puede dinamitar una cita en First Dates. Sin embargo, Ito supo reaccionar a tiempo después de que Reme, su acompañante, desvelara lo mal que lo había pasado con su ex tras el fallecimiento de su mejor amiga.

Reme, de 28 años, buscaba una relación estable que no le quitara independencia y que respete su pasión por los animales. La atracción física con Ito fue evidente desde el segundo que se conocieron en la barra.

Ya sentados en la mesa, empezaron a conocerse mejor y a preguntarse qué tal les había ido en el amor. "A ver si encuentro un hombre en condiciones", aseguraba ella para a continuación preguntar por el "tema de la infidelidad".

Ito fue sincero y reconoció que había pecado con su ex, lo que provocó una mirada 'asesina' de Reme. "Te voy a reconocer: a mi primera pareja sí le fue infiel. Pero, a partir de ahí, nunca, nunca, nunca, he vuelto a engañar a una pareja y no le sería infiel a una pareja".

"¿De verdad?, ¿seguro?", insistía ella a lo que él respondió: "Te lo prometo". "Te noto el pánico en la mirada", reconocía Ito a lo que Reme argumentó que en el pasado había sufrido por amor: "Es que lo he pasado mal. Justo de perder a mi mejor amiga, lo conocí y me aferré mucho a él". Fue entonces cuando él se levantó y le dio un cariño abrazo.

"Se le ve que es una persona frágil y que ha sufrido por amor. Cuando una persona viene tocada de antes hay que ir con pies de plomo para que no vuelva a pasarlo mal", reconoció después en los totales para, finalmente, concederse una segunda cita.

