Ana Rosa, contra el intento de boicot a TV3 a las puertas del Supremo: "No hay necesidad de provocar así" Ecoteuve.es 19/02/2018 - 12:02 0 Comentarios

Tres individuos con banderas de España trataron de impedir una entrevista de la TV catalana

Cataluña ha vuelto a ser este lunes el centro de la actualidad política del país y a primera hora de la mañana Marta Rovira, dirigente de ERC, y Marta Pascal, del PDeCAT, comparecían en el Tribunal Supremo para declarar como investigadas por el procés de independencia.

El portavoz de ERC Sergi Sabrià acudió a las puertas del Alto Tribunal para dar su apoyo a sus compañeras durante su comparecencia y mientras era entrevistado para TV3, tres individuos con banderas españolas y con el lema "Viva la unidad de España" trataban de boicotear al conexión con sus gritos.

Una reportera de El Programa de Ana Rosa fue testigo de lo sucedido y contó que la policía tuvo que interceder para llevarse a los manifestantes del lugar dado que estaba catalogado como una zona de seguridad.

"Me hubiera gustado mucho ver a la policía llevarse también a los que nos boicoteaban a nosotros en las conexiones en Cataluña, pero es verdad que es absurdo eso, no hay necesidad de provocar así", aseguró Quintana saliendo en defensa de los periodistas de la televisión catalana. "También tienen su derecho", defendía Inda. "A mí me parece igual de mal esto que lo que nos hacían en Cataluña", insistió la presentadora.

