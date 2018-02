La bronca de Toñi Moreno a Raquel Mosquera por su desagradable discusión con Paloma García Pelayo Ecoteuve.es 19/02/2018 - 11:18 0 Comentarios

La peluquera se encaró con la colaboradora por una información que dio sobre ella

Raquel Mosquera visitó el pasado sábado el plató de Viva la vida en Telecinco. Tras contar que se encuentra en un feliz momento personal con la pareja con la que tiene pensado casarse, la entrevista se torció cuando se puso sobre la mesa los conflictos que tuvo la invitada con la casa en la que vivía con Pedro Carrasco.

Paloma García Pelayo daba una versión de lo ocurrido que no gustó nada a Mosquera, que empezó a elevar el tono de la discusión: "Tú lo único que quieres es engañar al público. Yo no voy de señoritinga por la vida, soy de Vallecas, muy humana y muy cercana", dijo mientras la presentadora trataba de tranquilizarla.

Toñi Moreno fracasaba en sus intentos hasta que tuvo que ponerse de pie para cortar la discusión antes de que la situación pasara a mayores. "No, escúchame Raquel, me voy a levantar porque no me... Ven aquí, una cosa. Dos cosas importantes, yo te tengo que decir que no puedo consentir que nadie venga a este plató a decir que uno de mis colaboradores miente, porque no lo puedo consentir", empezó diciendo en defensa de García Pelayo.

"Ella mantiene su información, es una trabajadora que lleva toda la vida trabajando en esto. Tú puedes traer los papeles y decir, mira Paloma, te estás equivocando", le dijo la gaditana, que lamentaba que hubiera pasado un mal rato porque su intención es que tuviera una entrevista amabale.

