Cepeda no se arrepiente de sus últimos movimientos y manda un mensaje a sus críticos: "No cambiaría nada" Ecoteuve.es 19/02/2018 - 11:06

"Las decisiones son el efecto mariposa de nuestra vida", dice el exconcursante de 'OT'

Cepeda no se arrepiente de nada. El cantante, que hace unos días se lanzó de forma pública con varios mensajes sobre Aitana, su excompañera en OT, asegura que "no cambiaría nada".

Cepeda ha escrito un mensaje en Instagram en el que habla de las decisiones que ha tomado últimamente, aunque bien es cierto que no las detalla.

"A veces tomamos decisiones, no son ni buenas ni malas. En mi vocabulario, la palabra 'arrepentirse' la he descatalogado. Os animo a hacerlo. No sirve de nada", explica el cantante días después de haber estado en boca de todos por declararse de forma pública a Aitana.

"Las decisiones son el efecto mariposa de nuestra vida, por muy mal que creamos hacer algo, ese acto llevará consigo muchos más desencadenantes en alguno, seguramente precioso. Así que no. No cambiaría nada", escribe el cantante.



