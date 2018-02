Pablo Carbonell recuerda su oscuro pasado: drogas y su miedo al sida Ecoteuve.es 19/02/2018 - 10:51 1 Comentario

"La alegría de la movida se la llevó aquella epidemia de sida", dijo en el 'Deluxe'

"Me di cuenta de que trabajar drogado me iba a convertir en un esclavo de la droga"

Pese a que en 2016 Pablo Carbonell ya revelaba sus adicciones en su libro El mundo de la tarántula, este sábado volvió a sincerarse sobre su pasado oscuro con Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe. Durante unos minutos, el actor dejó a un lado su humor y se puso serio para hablar de drogas y su miedo al sida.

El intérprete reconoció al presentador que su trabajo y sus dos hijas fueron un "salvavidas": "Me di cuenta que trabajar drogado me iba a convertir en un esclavo de la droga". El LSD y la cocaína estuvieron muy presentes en la vida del gaditano.

"La droga la he utilizado como esparcimiento, algo divertido, social, pero no la he necesitado para trabajar, es más no la he usado para trabajar", dijo pese a que desveló haberla probado "alguna vez".

Carbonell confesó el temor que vivió durante un tiempo, ya que no fue capaz de hacerse el test "por miedo a dar positivo de VIH". "Éramos filósofos de la vida". Con ello, aprovechó para recordar la muerte de Rock Hudson y la campaña de Benetton en la que aparecía un hombre moribundo enfermo de sida con su familia: "Estaba en todas las esquinas de Madrid. Te bombardeaban con esa muerte atroz". "La alegría de la movida se la llevó aquella epidemia de sida, a todos nos cambió el carácter".

