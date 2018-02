Paula Vázquez a Jordi Évole: "Hay dinero para salvar tu patria y que no se rompa España y en Galicia nos están arruinando" Ecoteuve.es 18/02/2018 - 21:54 0 Comentarios

El programa 'Salvados' de LaSexta dedicó su edición de este domingo a evaluar el odio en las redes, y para ello contó con el testimonio de la presentadora Paula Vázquez, que conversó con Jordi Évole tras haber sufrido casos similares en Twitter.

"Cuando leo esos mensajes tengo mucha rabia. Me crié en un polígono y me da rabia, me gustaría pegarles un guantazo con la mano abierta, no lo puedo evitar. Me dan ganas de darle un cabezazo y romperle la nariz. Pero no lo haré, al final denuncio", comenzó afirmando.

"La mayor parte les bloqueo. A veces me pongo a hablar por privado o les llamo para hablar con ellos, y la mayoría no sólo reculan, sino que empiezan a echarte piropos y dicen que era para llamar tu atención", explicó.

En cuanto a la situación política y sus mensajes al respecto de los incendios en Galicia por los que recibió insultos, Vázquez explica que "si hay dinero y ganas para salvar tu patria y que no se rompa España, en Galicia nos están arruinando".

"Cada mañana que me levanto digo que no vuelvo a meterme en política y luego me indigno y cuelgo algo", reconoce, antes de admitir que "de 300.000 seguidores es uno, tontos los hay en todos lados, y no puedes hacer nada".

"Cuando dicen que es el precio de la fama... ¿en qué cláusula? Todos somos iguales ante la ley, tú tienes derecho a la intimidad y yo también", concluye.

