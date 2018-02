Víctor Sandoval cuenta su dramático momento vital en 'Sábado Deluxe': "No quiero que amanezca" Ecoteuve.es 18/02/2018 - 13:25 0 Comentarios

Afirma que no tiene dinero para vivir y que vive de la caridad

Víctor Sandoval ha decidido sentarse en Sábado Deluxe para contar la dramática situación por la que está pasando. Y es que, según el expresentador podría ser uno de los peores momentos de su vida.

El catalán ha mostrado a una reportera lo vacía que estaba la nevera e incluso el método que utiliza para beber agua. Afirma que deja fundir hielos para después bebérselos porque no le alcanza el dinero para comprar agua mineral. Además también ha mostrado como algunas personas le dejan al portero de su edificio comida, conscientes de la situación por la que está pasando. Incluso ha confesado que reza a Dios todas las noches porque "no quiero que amanezca".

A pesar de mostrar este vídeo tan dramático, para Belén Rodríguez esto no es del todo creíble ya que según cuenta la colaboradora, "si está así es porque quiere".

Además ha señalado que le ha ofrecido su ayuda en más de una ocasión: "Yo te ofrecí mi casa para que te quedaras a dormir y tú preferiste quedarte en la calle" y después ha querido añadir: "Patri (directora del Deluxe) te ofreció delante de mí ser colaborador del Deluxe y tu no querías", remarcando que: "Tú dijiste que tu eras presentador y no colaborador".

Víctor a negado esta información pero segundos después ha quedado totalmente desacreditado cuándo la directora del Deluxe ha confirmado la información de Belén Rodríguez.

Además sufre agresiones por un acosador

Además de todos los dramas que vive a diario debido a su situación económica, el que fuera presentador de Mamma mia ha confesado que actualmente tiene un acosador que sabe donde vive e incluso le ha agredido.

Tal y como cuenta, fue el día que acudió a Sálvame a enfrentarse con Erik Putzbach. "Me empieza a insultar, que que vergüenza, maricón, fracasado...".

"A raíz de ese día empieza a hacerlo todos los días",confesaba Víctor para después añadir que tras todo ésto Víctor habla con el diseñador que afirma no conocer al individuo.

Después de hablarlo para buscar una solución afirma que esta situación fue a peor: "Salgo del hotel un día y lo veo venir y según viene me pega una hostia y me dice que la próxima me manda a Telecinco".

PUBLICIDAD