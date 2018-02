Así fue la entrevista más divertida de Joaquín en 'Mi casa es la tuya' Ecoteuve.es 17/02/2018 - 12:25 0 Comentarios

Además el futbolista ha mostrado su lado más solidario regalando material deportivo

Mi casa es la tuya ha cambiado de horario y ha decidido estrenarlo con uno de sus invitados estrella: Joaquín Sánchez, jugador del Betis.

En esta ocasión, la entrevista ha tenido un fin solidario. El invitado ha decidido llegar a casa de Bertín Osborne conduciendo un camión cargado de balones de fútbol que serán donados a la Fundación Eusebio Sacristán que los niños y niñas que no tienen opción de jugar al fútbol tengan material para hacerlo.

Pero eso no ha sido todo, el futbolista ha contado muchas anécdotas en su entrevista que han hecho que Bertín no pudiera parar de reír.

Accionista del Betis pero durmiendo en el sofá

Ambos han comenzado hablando de las acciones que ha comprado recientemente el futbolista. "Fue una oportunidad muy bonita. Es como devolverle al Betis una parte de todo lo que me ha dado. Tener un cachito del Betis", explicaba con mucha ilusión Joaquín.

Pero todo no ha sido color de rosas, ya que a su mujer no le ha hecho mucha gracia: "Me tiré una semana durmiendo en el sofá cuando mi mujer se enteró de lo que me había gastado en acciones. Cruzaba la línea del cuarto y me decía ¡Al sofá!", explicaba entre risas.

Joaquín y sus amigas coreanas

El futbolista también quiso recordar la derrota de la Selección Española contra Corea del Sur en el Mundial de 2002. Un partido que finalizó con una ronda penaltis y en el que el actual jugador del Betis falló uno de los disparos. A pesar de todo, el futbolista se ha quedado con la parte positiva del viaje y ha contado a Bertín Osborne una divertida historia sobre sus dos fans coreanas.

Joaquín ha confesado a Bertín que dos coreanas se vinieron a Sevilla. "Se vinieron dos coreanas. Me seguían a todos los partidos con las pancartas. Cuando me voy a montar al avión para volver a Madrid me doy cuenta que estaban en el mismo viaje. ¿Estas dos qué hacen aquí? Se pegaron un mes en Sevilla" ha explicado confesando que cada día le traían un regalo. "La gente me veía por la calle con las dos coreanas" ha añadido.

La gran confesión

Sin duda, la mejor de las anécdotas surgió a raíz de que Bertín le preguntase por su familia."¿Cómo está tu mujer y las niñas? ¿No quieres tener un mini Joaquín?", queriendo saber si el futbolista tenía la intención de ampliar la familia.

A lo que el jugador del Betis ha contestado con mucho humor: "Te voy a contar una cosa Bertín. Es tan difícil pillar a mi mujer. Se va a dormir con pijama, calcetines, alborno No se puede poner más ropa. Me aburro de quitarle la ropa. Así no se puede. Lo peor es que es verdad" y además ha querido añadir con el sentido del humor que le caracteriza: "Ella es muy tradicional que le vamos a hacer. Ya se podría poner un picardías, una cosita que tu entres por allí vamos que nos vamos Los cojones. No he tenido esa suerte".

