'Polònia' se mofa de Pilar Rahola por ser 'omnipresente' en TV3 en un desternillante sketch

El programa satiriza con las horas que ocupa la periodista en la pública catalana

Pilar Rahola se ha convertido en uno de los rostros con más presencia en TV3. Tanto es así, que desde el programa satírico Polònia le han dedicado un desternillante sketch en el que bromean con la cantidad de horas que ocupa la periodista en la televisión pública catalana.

Cesc Casanovas fue el encargado de realizar la parodia de la tertuliana, que acude en el vídeo al magacín Tot es mou como colaboradora al frente de la sección Hola, Rahola. En este espacio, un teórico espectador llama a la periodista para preguntarle por qué está presente en todos los programas de TV3 como tertuliana.

"Eso es falso. Es un invento de Tabarnia", responde la Rahola de la parodia ante las cámaras con el ímpetu que la caracteriza. No obstante, el sketch 'demuestra' que es omnipresente en la cadena, ya que Rahola aparece presentando las noticias, un espacio de cocina y otros programas de TV3. De la misma manera, aparece clonada en una de las escenas y se ve cómo su cara es imagen de las instalaciones de la autonómica.

Ana Rosa, encantada con su parodia: "Lo ha clavado"

Rahola no ha sido la única periodista 'víctima' de Polònia. El espacio de TV3 ha parodiado también a Ana Rosa por la sonada exclusiva sobre el presidente electo de Cataluña: "Ha conseguido infiltrarse en el equipo de Puigdemont para darnos las últimas horas sobre como evoluciona esto del Procés. Vive, no en El programa de Ana Rosa de Telecinco, sino en el programa de TV3 , brillante, llamado 'Polònia' y se mueve entre los protagonistas del momento, que están en Bruselas y también en Barcelona", decía Joaquín Prat dando paso al vídeo.

En el sketch, la familia de Puigdemont se tira los platos a la cabeza mientras Quintana lo graba todo. "Otra muestra de la división en el independentismo y otra exclusiva de Ana Rosa, chúpate esa Griso. El 'procés' ha muerto y yo he salvado España. Chúpate esa Soraya", decía Ana Rosa ante las cámaras.

Ana Rosa se partió de risa viendo el sketch y agradeció su parodia a TV3: "Es espectacular porque además es una actriz guapísima y estoy encantada. Lo ha clavado: la medallita, las gafas... Yo llevaba el pelo un poco más largo y me lo he cortado para ir igual que ella. Muchas gracias por el sketch, son buenísimos. Lo que hacen se llama libertad de expresión y tanto nosotros como políticos están expuestos a que se hagan estas cosas y a mí me encanta", prometió a los espectadores.

