El Hombre de Negro cambia a Pablo Motos por Javier Cárdenas por una buena causa

El ex colaborador de 'El Hormiguero' reapareció en el plató de 'Hora Punta'

El Hombre de Negro permanece generalmente alejado de las cámaras desde que decidiera abandonar El Hormiguero hace aproximadamente un año. Desde ese momento, ha querido dedicar su tiempo a acciones benéficas y este jueves ha reaparecido en otro programa de la misma franjaa, Hora punta, para promocionar la labor solidaria que lleva a cabo junto a la Fundación Juegaterapia. Todos los fondos se destinan a facilitar la estancia en los hospitales de los niños con cáncer.

Pablo Ibáñez, nombre real del colaborador, acudió acompañado de Mario, un niño de 7 años que se ha recuperado recientemente de la enfermedad. Consigo llevaba uno de los productos más populares de Juegaterapia, el BabyPelón. Se trata de un muñeco que tiene distintos olores y personalidades, todos ellos relacionados con los niños que se encuentran hospitalizados o con algunos de los famosos que han decidido colaborar con la causa.

Además El Hombre de Negro también ha querido contar a Javier Cárdenas una de las anécdotas que ha vivido con este proyecto: "Hay un niño que estaba ingresado en La Paz y un día su madre nos contó que salió al jardín que habíamos hecho en la azotea del hospital y empezó a llover. El niño no se quería meter porque era la primera vez que tocaba la lluvia", contó.

El excolaborador de El Hormiguero está tan implicado con esta labor que ha sido nombrado Presidente de Honor de Juegaterapia.

A parte de contar historias con finales felices, Ibañez también ha querido aprovechar unos minutos para realizar una reivindicación. Y es que, en la asociación están "abriendo becas de investigación para el cáncer infantil" y todo no les está resultando fácil, ya que "los recursos son limitados y lo que hay que hacer es utilizarlos bien, porque muchas veces no se utilizan así", aseguró. "Entiendo que se investiguen unas cosas más que otras, pero no se puede dejar a nadie abandonado", concluyó.

