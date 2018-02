Salvador Sobral reaparece en televisión tras su trasplante de corazón: "Tengo la voz más frágil" Ecoteuve.es 16/02/2018 - 11:30 0 Comentarios

El ganador de Eurovisión concede su primera entrevista en la pública portuguesa

Salvados Sobral ha reaparecido en televisión un mes y medio después de su trasplante de corazón. Pálido y con la cara hinchada, pero sin perder la sonrisa, el cantante ha dado su primera entrevista en el telediario de la cadena pública portuguesa, RTP.

Allí, ha hablado tanto de su victoria en Eurovisión con Amar Pelos Dois, compuesto por su hermana Luisa, y de su lucha con la vida y su débil corazón. "Gané el mayor concurso pop europeo y toda la gente me conocía. Poco después me metieron durante cuatro meses en un hospital, en una sala con paredes blancas y me hicieron un trasplante de corazón".

Pese a llevar el órgano de otra persona, él sigue siendo el mismo: "La persona que soy tiene que ver con mi alma; el corazón no tiene nada que ver. Veo la situación de manera práctica". Tampoco quiere conocer la identidad del donante: "Tal vez algún día me interese y contrate a uno de esos detectives privados".

"La operación me influencia de una forma física, tengo la voz un poco más frágil", dice Sobral, que no siente "la responsabilidad para influenciar a otros" tras el éxito de su balada. El artista prepara su vuelta, confirmó su gira por España a partir del 27 de junio participando en varios festivales de verano y sueña con "viajar por el mundo".

