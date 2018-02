Busca el amor en 'First Dates' pero decide quedarse con su 'tío Pepe' para el sexo Ecoteuve.es 11:43 - 16/02/2018 0 Comentarios

"A mí Matías me pone mucho", reconoció Asun, la comensal, ante su cita

Como cada día en First Dates, los solteros acuden en busca de una cita a ciegas con una persona que puede llegar a convertirse en la definitiva. En esta ocasión, compartieron mesa Asun, un sevillana que vive en Barcelona, y Mikel.

A pesar de que ambos se iban por las ramas, poco a poco fueron congeniando. Inevitablemente la conversación acabó girando sobre las relaciones de pareja.

"Es tan complicado esto del amor", dijo la sevillana. Algo con lo que Mikel no estaba de acuerdo y, para demostrarlo, quiso hacer referencia a una de las parejas más famosas del programa: la de Lidia Torrent y Matías ya que tienen una relación muy estable.

Fue mencionar a Matías y Asun se emocionó: "¡Yo me llevo a Matías! A mí Matías me pone, no me encanta, me pone", quitando la atención a su cita.

"Llevo divorciada 12 años", contestaba Asun. Además quiso añadir los motivos de su falta de interés en los hombres durante este tiempo: "Soy trabajadora, económicamente independiente. No he necesitado a ningún hombre para nada, si me apetece me lo hago yo sola". Mirando a cámara dijo: "Yo tengo a mi 'tío Pepe' que lo uso cuándo yo lo necesito y me quedo súper a gusto, que se me descarga lo cargo", dijo sobre el consolador que satisface sus necesidades sexuales.

Aunque la cita fue muy divertida, finalmente Asun decidió no volver a repetir con Mikel porque no le gustan "sus melenas".

