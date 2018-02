La "quiebra emocional" de Susanna Griso con el conflicto catalán: "Me he sentido incomprendida" Ecoteuve.es 16/02/2018 - 10:10 0 Comentarios

La periodista confiesa a Pablo Motos los problemas que le ha ocasionado con su entorno

Pablo Motos recibió este jueves en el plató de El Hormiguero a su compañera Susanna Griso. La presentadora de Espejo Público hizo balance en el programa de Antena 3 del que ha sido uno de los años más importantes de su vida.

A finales del pasado año, la periodista fue galardonada con su segundo Premio Ondas, convirtiéndose en la primera mujer que consigue en dos ocasiones este prestigioso reconocimiento. Sin embargo, esto coincidió con dos momentos complicados en el ámbito personal: la muerte de su madre y los días más convulsos del conflicto independentista en Cataluña, su tierra natal.

Griso no tuvo reparo en abrirse ante Pablo Motos y confesarle cómo vivió toda esta situación: "El día que me lo dijeron lo del premio fue especialmente duro, ese día había tenido cierta bronca con la Universidad Autónoma de Barcelona, que es mi universidad y es mi gente", empezó diciendo la periodista.

"El conflicto catalán a mí me afectó muchísimo porque me he sentido incomprendida, me ha provocado una quiebra emocional con gente a la que quiero mucho y esa falta de entendimiento con mi familia y amigos me generaba cierta violencia" , dijo la catalana, que aseguró a Motos que no había llegado a romper su relación con ninguno de ellos porque "se resiste a que eso ocurra".

"Sí que es verdad que ahora hay silencios con determinadas personas porque sé que ellos no me entienden. Yo procuro entenderlos, de verdad que hago un ejercicio de empatía enorme, pero a ellos les puede doler mi posición o lo que yo defiendo", desveló. "Lo respeto, pero me duele porque para mí las personas están siempre por encima de todo lo demás", terminó concluyendo.

