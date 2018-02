La confesión de Jorge Javier que demostraría la sexualidad de Kiko Hernández: ¿es gay, sí o no? Ecoteuve.es 15/02/2018 - 19:55 0 Comentarios

"Te digo una cosa, tú te has enrollado con tías en el trabajo", ha dicho

Esta semana salía a la luz que Kiko Hernández ponía a la venta sus dos casas para beneficiar a sus dos hijas. Sin embargo, lo que más curiosidad despierta tanto en los espectadores como en el resto de los colaboradores de Sálvame es su sexualidad.

Así se lo ha hecho saber este jueves María Patiño: "A mí lo que más morbo me da es tu parte sexual. Que tú juegues con la ambigüedad me puede hacer gracia, pero te prometo que de las cosas que más me preguntan por la calles es si Kiko Hernández es gay".

"¿Tú que contestas?", preguntó a continuación Jorge Javier a lo que la periodista resolvió muy rápido: "Le encantan las tías porque cuando le acababa de conocer me dijo '¿qué piensas que soy yo'? y yo por la manera que tiene de mirar a las chicas, me da la sensación de que le gustan las chicas". Y añadió: "Pero la portada que quiero que te hagan es paseando con una pareja, una mujer, un chico o lo que te de la gana".

Muy convencido, Jorge Javier aportó "la prueba del algodón": "Kiko no es gay porque sino nos hubiéramos acostado hace tiempo". Después, Kiko rompía su silencio: "No me suelo relacionar con gente del trabajo...bueno, no, me equivocado". Ante su risa, el presentador realizaba una afirmación que dejaba a Hernández pasmado en la silla: "Tú has ligado con gente del trabajo y te digo una cosa, tú te has enrrollado con tías en el trabajo".

