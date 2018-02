El cambio de look a lo "Jane Fonda" de Mila Ximénez durante su ausencia en 'Sálvame' Ecoteuve.es 15/02/2018 - 14:50 0 Comentarios

La colaboradora se ha cortado el pelo y ya se encuentra lista para volver

Este miércoles saltaba la bomba. Mila Ximénez abandonaba Sálvame... al menos durante un tiempo estimado de quince días aunque su baja puede ser definitiva. Se cobraba así la primera víctima' de Carlos Lozano, revalidado por los espectadores como defensor de la audiencia.

"En este tiempo estará técnicamente de vacaciones pero tendrá que decidir si esta es una retirada temporal o definitiva", afirmaba a Lecturas. El detonante de esta decisión fue la fuerte bronca que mantuvo con Lozano el pasado 7 de febrero, que siguió fuera de cámara.

En sus vacaciones, lejos de los platós de Telecinco, Ximénez ha querido renovarse su look pasando la tijera a su melena rubia: "Me encanta, hay que refrescarse la imagen. Me raparía el pelo. Quiero ser Jane Fonda con el pelo corto".

Según asegura en su cuenta de Instagram, Mila asegura que ya se siente plenamente capacitada para la vuelta a Sálvame. La imagen suma más de 8.000 likes y ha recibido un gran número de comentarios diciéndole lo favorecedor que ha resultado el cambio.

