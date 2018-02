Aitana y Cepeda, "fin de una etapa": las 24 horas que mantuvieron en vilo a los fans de la pareja Ecoteuve.es 15/02/2018 - 13:18 0 Comentarios

Él se declaró por sorpresa y ella, con un novio que guarda silencio, le ha rechazado (de momento)

La fiesta final de Operación Triunfo 2017, emitida el pasado martes en la oportuna víspera de San Valentín, hizo explotar los sentimientos que llevaban cocinándose a fuego lento dentro de la Academia del programa entre Aitana y Cepeda. Un torpe lapsus ¿intencionado? del gallego provocó que confesara su amor por la catalana y, todo ello -ante la atenta mirada de Vicente, todavía pareja de la benjamina de la edición-, desató una sucesión de revelaciones que mantuvo en vilo durante 24 horas a los fans de la 'pareja'.

Un día después, y tras varios mensajes cruzados a través de las redes sociales, la situación actual entre ambos es toda una incógnita y el asunto se ha convertido prácticamente en todo un 'tema de Estado'. Aitana y Cepeda se han colado en todas las conversaciones de sus seguidores, que no han cesado de interpretar sus palabras con el objetivo de resolver esta compleja ecuación.

Así pues, la única conclusión evidente que se puede sacar a estas alturas es que la gala de despedida de OT ha supuesto un antes y un después en el devenir de la relación entre los concursantes. ¿Fin de una etapa? Así se han pronunciado los protagonistas de esta historia:

Cepeda y su "sed de miel"

Cepeda, que rompió con su novia Graciela Álvarez tras salir del concurso, ha sido sin duda el que más se ha pronunciado de manera pública sobre lo sucedido. Tras declararse a Aitana a través de su cuenta oficial de Instagram -en unas palabras que ha asegurado que también se las hizo llegar en privado-, el gallego decidió componer una canción a su compañera en la que habla explícitamente de cómo se siente.

"¿Qué hay de malo en desnudar tu piel? ¿Qué hay de malo en desaparecer? ¿Qué hay de malo en demostrar la sed que se calma sólo con tu miel? Y ya me ves, hoy te grito de las mil formas que sé que lo volvería a hacer... y es que ya es la última vez", rezan los versos de este nuevo tema que evidencian las intenciones del cantante de dar un paso atrás tras poner todas las cartas sobre la mesa. "Fin de una etapa", escribió en el texto que acompaña a las imágenes.

Aitana responde... a sus seguidores

¿Llega esta canción tras el rechazo de Aitana? Es lo que parece intuirse tras las palabras de Cepeda y tras el único comentario que la catalana ha hecho en las redes sobre todo este asunto. "Por ser, por estar y por cuidarme. Es un gran apoyo y sabe que me tendrá ahí siempre", escribió la joven en Twitter en una respuesta que va dirigida hacia sus seguidores (al hablar de él en tercera persona) y no hacia su compañero.

Aparentemente, Aitana ha decidido continuar con su novio Vicente, al que, por otro lado, no ha mencionado en ningún momento como sentenciador argumento cuando se le ha preguntado por sus sentimientos hacia Cepeda. Además, la cantante no ha reaccionado, ni ha dado 'like' a las publicaciones del gallego, al que hasta ahora ha considerado "como a su mejor amigo, su hermano". Vicente, por su parte, ha optado por un lógico silencio.

Por ser, por estar y por cuidarme. Es un gran apoyo y sabe que me tendrá ahí siempre. — Aitana (@Aitana_ot2017) 14 de febrero de 2018

Los que 'shippean' a 'Aiteda' pierden la cabeza

Toda esta vorágine de acontecimientos, tras tres meses de 'silencio' encerrados en la Academia de Operación Triunfo, ha desatado la locura de los fans que ansían su romance. Los seguidores de Aitana y Cepeda se han mantenido en vilo durante las últimas horas siguiendo de cerca lo que ambos han ido publicando.

A su vez, han compartido en las redes sociales miles de impresiones -entre la esperanza y la decepción- que demuestran que Aitana y Cepeda (Aiteda) han logrado eclipsar incluso a Amaia y Alfred, acaparando toda la atención del los espectadores del talent musical de TVE.

#OTDirecto15F Hoy ha sido el peor día Aiteda, porque sabemos que los dos estan sufriendo y nosotros con ellos. Esto ha cambiado en 24h muchísimo pero no nos bajemos ahora, no merece la pena. Mejor hundirse que tirarse y la posibilidad de que salga todavía existe. Sigamos — Fernando Gomez (@FernangomGomez) 14 de febrero de 2018

Aiteda ha sido pura magia durante todo el tiempo, destino, amor, cariño, respeto, admiración... No sé si esto se esta acabando, espero que no pero si fuese así es el mejor triste final para la mejor historia. @Cepeda_ot2017 eres un mago #OTDirecto14F — Fernando Gomez (@FernangomGomez) 14 de febrero de 2018

Familiares, amigos, compañeros, profesores, jurado, cámaras, famosos..... todo el mundo parece shippear Aiteda y hoy se está demostrando más que nunca, así que, lo siento, pero es que me niego a creer que esto es todo, me niego a creer que ella no siente por él — ? Flarrow & More ? (@FlarrowAndMore) 14 de febrero de 2018

Me tiene tan atrapada la historia Aiteda que no me puedo concentrar en nada. #OTDirecto14F — ElsaPolindo ???? (@ElsaPoliindo) 14 de febrero de 2018

No se porque tengo la sensación pero creo que Aitana y Cepeda han hablado en las últimas horas, se les ve mucho mas felices que ayer en la foto y la story que han subido hoy. Ayer se les veía hundidos y hoy por el semblante no lo parece, que estén tanto. — Mari Sima (@marisima79) 15 de febrero de 2018

Que hay de malo si sigo shippeando.

Que hay de malo si tengo esperanzas.

Que hay de malo si solo hace falta tiempo.

¿Qué hay de malo? — Carpeteando (@carpeteandoJyA) 14 de febrero de 2018

