Ana Rosa riñe a Jesús Cintora y sale en defensa de mostrar "con orgullo" la bandera de España Ecoteuve.es 15/02/2018 - 13:15

La presentadora aclara en tono de broma: "Voy de amarillo pero no soy independentista"

Jesús Cintora ha hecho un comentario sobre los políticos que exhiben la bandera de España que no ha gustado nada a Ana Rosa Quintana. La presentadora no ha dudado en contestarle.

"Los americanos y los franceses están orgullosos de su bandera. Nosotros también, es la bandera de nuestro país", ha dicho la presentadora, que ha recordado que con motivo del procés catalán, hay gente que antes no habría puesto la bandera pero ahora, en este contexto, sí lo hacen.

Por su parte, Cintora se ha justificado comentando que se refería a los políticos imputados que la exhiben: "Yo sólo digo que me llama la atención que los que llevan bandera, luego se lleven el dinero de todos".

"Además, tú no sabes si yo me pongo la bandera", ha dicho Cintora. "Pues enséñala", le ha pedido la presentadora. "Igual la lleva tatuada en el culete", ha bromeado.



Por otra parte, Ana Rosa, vestida de amarillo, ha querido mandar un mensaje a los espectadores. "Yo hoy voy de amarillo y no significa que sea independentista".

