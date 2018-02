Boro Barber ('En el punto de mira') denuncia la amenaza de una funcionaria: "Date por condenado" Ecoteuve.es 15/02/2018 - 13:11 0 Comentarios

Realizó un reportaje sobre el absentismo en la Ciudad de la Justicia de Valencia

Boro Barber, reportero de En el punto de mira, ha desvelado este jueves en El programa de Ana Rosa la amenaza que ha recibido por parte de una funcionaria después de la emisión del reportaje que destapó las estafas del absentismo laboral en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Las cámaras de Cuatro captaron a varias personas fichando a la entrada, para minutos después salir y pasarse su jornada laboral en centros comerciales. Además, Barber vivió un momento tenso cuando la hija de una funcionaria le increpó: "¿Dices que mi madre no trabaja?".

Pues bien, el reportero entraba por teléfono con Ana rosa para contarle las consecuencias inmediatas al reportaje: "Se ha levantado muchísima polémica, un pequeño terremoto en la Ciudad de la Justicia de Valencia". Acto seguido, ha desvelado que además del agradecimiento que está recibiendo de algunos funcionarios por sacar a la luz este problema, una funcionaria le ha mandado el siguiente mensaje: "Como tengas un juicio en Valencia, date por condenado". "Al principio me ha preocupado, pero luego menos".

"Lo he entendido como una amenaza ante el reportaje que hemos sacado. Entiendo que existe una independencia en el Poder Judicial y que no va a perjudicar nada lo que nosotros hemos hecho", continuaba diciendo el reportero que añadía: "Cuando tú vas a un juicio, todos los compañeros que trabajan en ese juzgado podrían hacer presión para que no se haga justicia y yo salga condenado.

De hecho, a partir de la emisión del reportaje la Consellería de Justicia ha procedido a poner "nuevos mecanismos de control" para las entradas y salidas. "Entendemos que todas estas medidas no han sentado bien y consideran nuestro programa como un ataque cuando no es así".

